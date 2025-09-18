На трассе под Рязанью водитель сбил корову и погиб
ДТП произошло 17 августа, примерно в 19.30, на 3-м километре автодороги «Шумашь-Заокское-Коростово» Рязанского района. 68-летний мужчина двигался на автомобиле «Рено Логан» и наехал на корову. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
