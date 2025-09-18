На Московском шоссе в Рязани «встали» троллейбусы

На Московском шоссе в Рязани «встали» троллейбусы. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

В мэрии РЗН. инфо заявили, что причиной остановки троллейбусов был обрыв контактной линии. В 15:30 его устранили. Движение восстановлено.