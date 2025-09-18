Милонов посоветовал россиянкам искать мужей в церкви и в партии
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявил, что женщинам следует опасаться слишком ухоженных мужчин, поскольку это говорит о самовлюбленности и нарциссизме. Также настороженно стоит отнестись, если у избранника «футболка с какими-то крыльями, татуха, бицуха».
Виталий Милонов посоветовал россиянкам искать мужей в церкви и в партии. Информацию опубликовало радио «Говорит Москва».
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявил, что женщинам следует опасаться слишком ухоженных мужчин, поскольку это говорит о самовлюбленности и нарциссизме. Также настороженно стоит отнестись, если у избранника «футболка с какими-то крыльями, татуха, бицуха».
«Откуда пошел этот культ маскулинности, этих блестящих маслом мышц — это все от гомосексуалистов*, от Америки пошло. Это они так себя позиционировали, а наши почему-то скопировали, думали, что они на мужиков похожи», — заключил парламентарий.
*движение ЛГБТ запрещено к распространению в России