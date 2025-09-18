Эксперт спрогнозировал возможное падение рубля к концу года

Он оценил такую вероятность в 50% и объяснил, что ослабление российской валюты на 10% от текущих значений возможно при ухудшении внешних условий, усилении санкционного давления на экспорт сырьевых товаров из России и снижении цен на нефть. На 17 сентября курс доллара составлял более 82,2 рубля, евро — 97 рублей, а юань стоил около 11,6 рубля. С начала года доллар подешевел к рублю примерно на 16%, евро — на 8%, а юань — на 13%.

Эксперт спрогнозировал возможное падение рубля к концу года. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на инвестиционного стратега «Гарда Капитала» Александра Бахтина.

