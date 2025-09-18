Для контроля строительства приюта для животных в Рязанской области выделили 7,5 млн рублей

Рязань
Все публикации →
Согласно контракту, подрядчик должен будет проверять соответствие выполняемых работ проектной документации, требованиям техрегламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству и другие. Согласно документу, срок окончания услуг по контролю — 20 октября 2026 года Напомним, комплекс зданий приюта рассчитали на содержание 300 собак: 209 мест для крупных пород и 91 — для мелких. Строительство должны закончить до 24 августа 2026 года.

Для контроля строительства приюта для животных в Рязанской области выделили 7 миллионов 479 тысяч 977 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно контракту, подрядчик должен будет проверять соответствие выполняемых работ проектной документации, требованиям техрегламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству и другие.

Согласно документу, срок окончания услуг по контролю — 20 октября 2026 года

Напомним, комплекс зданий приюта рассчитали на содержание 300 собак: 209 мест для крупных пород и 91 — для мелких. Строительство должны закончить до 24 августа 2026 года.