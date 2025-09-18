Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

В Кабардино-Балкарии на курорте «Эльбрус» после трагедии были остановлены все канатные дороги. На данный момент гора закрыта для всех, включая альпинистов и спасателей, сообщает newstracker.ru. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия.

Республика Удмуртия

Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор сиделке пансионата «Сиреневый сад», которая была осуждена на 8 лет за избиение 87-летней пациентки, из-за чего пожилая женщина скончалась, сообщает udm-info.ru . Апелляция стороны защиты была отклонена.

Ростовская область

Уголовное дело против главврача и пяти сотрудников медцентра было возбуждено в Ростове-на-Дону, сообщает rostovgazeta.ru. По версии следствия, за несколько лет ими было получено сотни тысяч рублей за фиктивные документы о профзаболеваниях.

Республика Татарстан

19-летняя девушка из Бугульмы устроила пожар в квартире, пытаясь снять видео для TikTok. Как сообщает Inkazan.ru , она подожгла коробку, положила её на кровать и вылила сверху жидкость для розжига. В результате огонь быстро охватил комнату. Приехавшим на место происшествия пожарным девушка сообщила, что загорелась проводка, но позже выяснилось — это был самоподжог ради тренда. Пострадавших нет.

Волгоградская область

Мужчина из Волгограда накопил долг в 86 тысяч рублей за электроэнергию. Судебным приставам взыскать сумму данную сумму не удалось — у должника не было ни недвижимости, ни средств на счетах. Ситуация изменилась после ареста его компьютера, телевизора и микроволновки. По информации портала novostivolgograda.ru , уже через два дня он полностью погасил задолженность.

Нижегородская область

В Нижегородской области местным жителем был обнаружен редкий гриб — ежовик пестрый. На его шляпке есть мелкие чешуйки, а вкус, по словам грибников, ореховый и необычный. По информации портала newsnn.ru , данный гриб считается условно-съедобным и подходит для приготовления, если собирать молодые экземпляры.

Свердловская область

Пенсионер из Тавды получил 250 тысяч рублей компенсации за врачебную ошибку. В районной больнице врачи не смогли распознать у него инфаркт мозга, несмотря на очевидные симптомы. Помощь мужчина получил только в Тюмени, куда ему пришлось добираться самостоятельно. Как пишет tagilcity.ru , суд признал вину медучреждения и обязал выплатить пенсионеру компенсацию за причиненный вред.

Оренбургская область

Печально известный «Маньяк по объявлению» из Оренбургской области продолжит отбывать наказание в местах лишения свободы. Как сообщает 56orb.ru , недавняя информация о возможном условно-досрочном освобождении Виктора Болховского оказалась ложной. Изначально он отбыл наказание за убийство жены, однако после выхода из колонии продолжил совершать преступления, знакомясь с женщинами по объявлениям в газетах. В 2001 году преступник был приговорен к пожизненному заключению.

Тюменская область

Арестованы все счета бывшего губернатора Тюменской области. По информации портала nashgorod.ru , причиной блокировки стало громкое дело по национализации «Облкоммунэнерго». В списке ответчиков по данному делу 14 человек и 20 компаний, в том числе экс-замгубернатора Тюменской области, действующий вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и его супруга.

Омская область

В омском детсаду девочка сломала руку, пока воспитательница говорила по телефону. Как информирует gorod55.ru , ребенок упал с качели во время прогулки. Воспитатель не вызвала «скорую помощь» и не сообщила родителям пострадавшей девочки. Медики позже диагностировали у ребенка два перелома со смещением, из-за чего маленькой пациентке пришлось делать операцию.

Карелия

В Карелии обнаружена крупная свалка из трупов животных, пишет karelinform.ru . Сообщение об этом поступило в Республиканский центр ветеринарии, после чего на место незамедлительно выехали эксперты. ПЦР-анализ, проведённый в тот же день, показал отрицательные результаты по всем опасным заболеваниям. Ветеринарная служба приняла меры по обеззараживанию места. Для этого была задействована мобильная установка для сжигания и дезинфекции, на месте было утилизировано почти 700 килограммов биоматериала.

Приморский край

Сильнейшие ливни обрушились на Приморье. Как сообщаетет vostokmedia.com , ранее синоптики предупредили жителей региона о приближении циклона. Жители Спасского района рассказывают, что улицы оказались под водой за считанные минуты. Удар стихии почувствовали также в Лесозаводске.

Башкирия

В Башкортостане запретили публиковать любые сведения о БПЛА и системах ПВО. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Теперь на территории региона нельзя выкладывать фото, видео и даже упоминать места запусков или падений дронов. Как уточняет mkset.ru , распространять данные такого рода могут только официальные источники, пока действие особого режима не будет закончено.

Краснодарский край

Мужчина напал на сотрудницу одного из краснодарских ПВЗ из-за отказа в примерке одежды, сообщает kubanpress.ru . Проишествие случилось 14 сентября на улице Западный Обход. Мужчина, заказавший одежду на маркетплейсе, при получении потребовал разрешить примерку прямо в пункте выдачи. По информации правоохранительных органов, клиент, проявив агрессию, выхватил посылку, а затем напал на девушку.

Хабаровский край

Косметолог-гастролёр задержан в Хабаровске, сообщает transsibinfo.com. Клиенток злоумышленница искала через объявления в интернете и мессенджерах, а работала строго по предоплате. После того, как жертва перечисляла аванс, женщина под вымышленными предлогами переносила запланированные сеансы, а затем и вовсе исчезала. Правоохранительные органы выяснили, что задержанная использовала данную схему в Еврейской автономии и Иркутске. Доказана ее причастность к 14 противоправным эпизодам.

Новосибирск

Тендер на благоустройство зеленой зоны парка «Каменка» в Дзержинском районе не состоялся, так как не поступило ни одной заявки. Данный конкурс срывается во второй раз. Ранее вся соответствующая документация была размещена на сайте госзакупок 12 августа, но желающих заключить муниципальный контракт не нашлось, сообщает atas.info . Повторный конкурс проводился без изменения условий, с начальной ценой 56,374 млн рублей.

Челябинская область

Группа мужчин в Челябинске жестоко избивала и стреляла в подростка в гараже. Мальчика силой увезли в гараж, где несколько часов истязали, в том числе стреляя в него из пневматического оружия. Похищение произошло с целью выкупа, сообщает kursdela.biz со ссылкой на СК РФ.

ХМАО

На фоне дела против уральских «коммунальных олигархов» — владельцев «Корпорации СТС» Алексея Боброва и Артема Бикова были арестованы счета бывшего вице-губернатора ХМАО Олега Чемезова. В данном деле Чемезов проходит ответчиком, пишет muksun.fm . Отмечается, что ареста счетов и запрета на выезд из страны потребовала Генпрокуратура.

Красноярский край

В Красноярске педагоги обзывали мальчика с аутизмом и угрожали выбить ему зубы, сообщает prmira.ru . Из-за жестокого обращения над десятилетним мальчиком в отношении двух учителей было возбуждено уголовное дело. Суд признал классную руководительницу виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и назначил 380 часов обязательных работ, а также обязал выплатить семье мальчика 200 тысяч рублей.

Белгородская область

В Белгородской области обнаружены нарушения в детском саду «Ивушка», где ребёнок получил телесные повреждения. Как сообщает bel.ru , у одного из малышей появились раны на щеке, большая шишка на переносице и царапина. Работники образовательного учреждения не знали о причинах травм, за что медработник и воспитатель получили дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Пермский край