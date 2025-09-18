А что в кино? «Долгая прогулка», «Клевый Уlove» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Комедийная мелодрама «Клевый Уlove» (Россия). Три подруги с неудачами в личной жизни оказываются на соревнованиях по рыбалке, где пытаются наладить отношения и найти подходящих партнёров.

Триллер «Долгая прогулка» (США). Сто молодых участников соревнуются в изнурительном пешем марафоне, где нельзя снижать скорость, а победитель получает крупный приз и исполнение любых желаний.

Драма «Тогда. Сейчас. Потом» (США, Канада) . История семьи, проживающей в одном доме на протяжении нескольких поколений — от детства и любви до старости и осознания ухода времени.

