Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
20°
Птн, 19
20°
Сбт, 20
17°
ЦБ USD 83 0.16 18/09
ЦБ EUR 98.3 0.41 18/09
Нал. USD 83.15 / 82.50 18/09 17:30
Нал. EUR 98.45 / 99.40 18/09 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
2 часа назад
223
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 2025 18:27
743
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 391
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 593
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
А что в кино? «Долгая прогулка», «Клевый Уlove» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Комедийная мелодрама «Клевый Уlove» (Россия). Три подруги с неудачами в личной жизни оказываются на соревнованиях по рыбалке, где пытаются наладить отношения и найти подходящих партнёров.

Триллер «Долгая прогулка» (США). Сто молодых участников соревнуются в изнурительном пешем марафоне, где нельзя снижать скорость, а победитель получает крупный приз и исполнение любых желаний.

Драма «Тогда. Сейчас. Потом» (США, Канада) . История семьи, проживающей в одном доме на протяжении нескольких поколений — от детства и любви до старости и осознания ухода времени.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».