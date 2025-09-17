Жители нескольких улиц в Рязани на полмесяца остались без горячей воды
В связи с проведением капремонта участка трубопровода в районе улицы 2-й Железнодорожной с 15 сентября по 3 октября горячую воду отключили по адресам: улица 2-я Железнодорожная, дома №№ 12, 30, 32, 34; улица Типанова, дом № 21; улица Ленинского Комсомола, дома №№ 1, 3, 3 корпус 1, 4, 6, 6 корпус 1. Отмечается, что сроки отключения могут скорректировать.
Жители нескольких улиц в Рязани на полмесяца остались без горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС».
В связи с проведением капремонта участка трубопровода в районе улицы 2-й Железнодорожной с 15 сентября по 3 октября горячую воду отключили по адресам:
- улица 2-я Железнодорожная, дома №№ 12, 30, 32, 34;
- улица Типанова, дом № 21;
- улица Ленинского Комсомола, дома №№ 1, 3, 3 корпус 1, 4, 6, 6 корпус 1.
Отмечается, что сроки отключения могут скорректировать.
Фото: группа МУП «РМПТС» в «ВК»