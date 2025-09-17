ВТБ приобрел 13 тысяч российских планшетов для работы с клиентами

ВТБ приобрел 13 тысяч планшетов KVADRA_T российского разработчика YADRO (входит в «ИКС Холдинг») для взаимодействия с клиентами в офисах банка, а также работы выездного сервиса ВТБ. Устройства изготовлены по специальному заказу ВТБ с учетом требований банка по надежности и функциональности на подмосковном заводе вендора в Дубне.

Устройства работают под управлением собственной операционной системы YADRO kvadraOS, обеспечивающей технологическую независимость, высокий уровень защищенности и совместимость с корпоративным программным обеспечением. Одним из ключевых факторов выбора стала возможность глубокой адаптации операционной системы под задачи банка — такую гибкость обеспечивает собственная инженерная команда KVADRA и тесная интеграция программной и аппаратной платформ. Выбранная архитектура позволяет быстро и эффективно обеспечивать полную совместимость с сервисными приложениями ВТБ и системами управления устройствами с kvadraOS в рамках программы импортозамещения.

Планшеты позволяют осуществлять быстрое, качественное и технологически продвинутое обслуживание клиентов в отделениях ВТБ. Специально для банка вендор разработал и брендированные защитные чехлы в корпоративном стиле ВТБ. В настоящее время стороны обсуждают следующие этапы сотрудничества — в том числе поставку чехлов с клавиатурой в индивидуальном дизайне и дальнейшее расширение парка устройств.

«ВТБ последовательно проводит политику импортозамещения используемого в банке оборудования. Особое внимание мы уделяем устройствам, при помощи которых осуществляется обслуживание клиентов. Переход на отечественные разработки позволяет банку гарантировать технологическую независимость сервисов от какого-либо иностранного вмешательства. При этом активное использование продукции российских вендоров в ВТБ как одном из крупнейших банков страны способствует планомерному развитию отечественной отрасли производства таких решений, совершенствованию их функционала, а также повышению популярности как среди корпоративных, так и физических пользователей», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

«Развитие технологий и потребности бизнеса сегодня идут по пути повышения мобильности сотрудников. Важны универсальность решений, устойчивость их работы, мобильность и портативность. Все это позволяет как повышать скорость и удобство обслуживания клиентов в точках продаж, так и развивать сервис обслуживания выездными менеджерами», — отметил Сергей Китаев, вице-президент ВТБ, начальник управления поддержки пользователей.

«Мы ценим доверие ВТБ и рады, что планшеты KVADRA_T стали частью масштабной программы импортозамещения в банке. Проект демонстрирует возможности KVADRA создавать комплексные кастомные решения — от адаптации операционной системы под задачи клиента до индивидуального дизайна аксессуаров и модернизации производственных процессов. Наша сильная инженерная команда и полный контроль над технологическим стеком позволяют нам быстро и эффективно адаптироваться под потребности корпоративных заказчиков», — отметил Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA.

Справочно: как ранее сообщал ВТБ, в 2023—2024 годах банк договорился о поставках более 50 тысяч ноутбуков, планшетных компьютеров, стационарных телефонов и смартфонов у российских производителей YADRO, «Рикор» и «Аквариус» и в 2025 году планирует дополнительные закупки. Поставленные банку в августе 13 000 планшетов KVADRA_T стали частью указанной программы импортозамещения офисной техники в банке. Это вторая закупка ВТБ у YADRO. До этого вендор поставил банку порядка 5 000 планшетов.

