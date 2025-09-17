Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
22°
Чтв, 18
20°
Птн, 19
19°
ЦБ USD 83 0.16 18/09
ЦБ EUR 98.3 0.41 18/09
Нал. USD 83.10 / 82.20 17/09 18:30
Нал. EUR 98.50 / 99.99 17/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
Вчера 18:27
545
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
2 999
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 458
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 875
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ВТБ приобрел 13 тысяч российских планшетов для работы с клиентами

ВТБ приобрел 13 тысяч планшетов KVADRA_T российского разработчика YADRO (входит в «ИКС Холдинг») для взаимодействия с клиентами в офисах банка, а также работы выездного сервиса ВТБ. Устройства изготовлены по специальному заказу ВТБ с учетом требований банка по надежности и функциональности на подмосковном заводе вендора в Дубне.

Устройства работают под управлением собственной операционной системы YADRO kvadraOS, обеспечивающей технологическую независимость, высокий уровень защищенности и совместимость с корпоративным программным обеспечением. Одним из ключевых факторов выбора стала возможность глубокой адаптации операционной системы под задачи банка — такую гибкость обеспечивает собственная инженерная команда KVADRA и тесная интеграция программной и аппаратной платформ. Выбранная архитектура позволяет быстро и эффективно обеспечивать полную совместимость с сервисными приложениями ВТБ и системами управления устройствами с kvadraOS в рамках программы импортозамещения.

Планшеты позволяют осуществлять быстрое, качественное и технологически продвинутое обслуживание клиентов в отделениях ВТБ. Специально для банка вендор разработал и брендированные защитные чехлы в корпоративном стиле ВТБ. В настоящее время стороны обсуждают следующие этапы сотрудничества — в том числе поставку чехлов с клавиатурой в индивидуальном дизайне и дальнейшее расширение парка устройств.

«ВТБ последовательно проводит политику импортозамещения используемого в банке оборудования. Особое внимание мы уделяем устройствам, при помощи которых осуществляется обслуживание клиентов. Переход на отечественные разработки позволяет банку гарантировать технологическую независимость сервисов от какого-либо иностранного вмешательства. При этом активное использование продукции российских вендоров в ВТБ как одном из крупнейших банков страны способствует планомерному развитию отечественной отрасли производства таких решений, совершенствованию их функционала, а также повышению популярности как среди корпоративных, так и физических пользователей», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

«Развитие технологий и потребности бизнеса сегодня идут по пути повышения мобильности сотрудников. Важны универсальность решений, устойчивость их работы, мобильность и портативность. Все это позволяет как повышать скорость и удобство обслуживания клиентов в точках продаж, так и развивать сервис обслуживания выездными менеджерами», — отметил Сергей Китаев, вице-президент ВТБ, начальник управления поддержки пользователей.

«Мы ценим доверие ВТБ и рады, что планшеты KVADRA_T стали частью масштабной программы импортозамещения в банке. Проект демонстрирует возможности KVADRA создавать комплексные кастомные решения — от адаптации операционной системы под задачи клиента до индивидуального дизайна аксессуаров и модернизации производственных процессов. Наша сильная инженерная команда и полный контроль над технологическим стеком позволяют нам быстро и эффективно адаптироваться под потребности корпоративных заказчиков», — отметил Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA.

Справочно: как ранее сообщал ВТБ, в 2023—2024 годах банк договорился о поставках более 50 тысяч ноутбуков, планшетных компьютеров, стационарных телефонов и смартфонов у российских производителей YADRO, «Рикор» и «Аквариус» и в 2025 году планирует дополнительные закупки. Поставленные банку в августе 13 000 планшетов KVADRA_T стали частью указанной программы импортозамещения офисной техники в банке. Это вторая закупка ВТБ у YADRO. До этого вендор поставил банку порядка 5 000 планшетов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама