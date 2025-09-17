Вильфанд рассказал о резком похолодании в Европейской части РФ
По словам синоптика, в третьей декаде сентября в центре европейской части России ожидается резкое похолодание. Он отметил, что столбики термометров покажут обычные для сентября значения.
