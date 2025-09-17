В ВТБ заявили, что России нужна биржа данных

Повсеместное развитие ИИ-агентов приведет к необходимости упорядоченного обмена данными между участниками рынка из разных отраслей экономики. Для этого потребуется создание общеиндустриальной биржи данных, что позволит обогащать данные разных типов. Такое мнение высказал Вадим Кулик, заместитель президента, председателя правления ВТБ, на международном форуме Kazan Digital Week — 2025.

«Развитие ИИ-агентов со временем поставит перед банками две инфраструктурные проблемы. Первая — как управлять сотнями агентов, при помощи какой платформы? А вторая — как же соревноваться банкам между собой, если сет данных примерно одинаковый? И для того, чтобы обновлять сеты данных и улучшать работу моделей, нужно научиться обмениваться данными не только внутри финансового сектора, но и кросс-индустриально. Для этого мы совместно с некой инициативной группой банков и других организаций, совместно с Минцифры смотрим на то, как последовать китайскому примеру в части бирж данных. Для того, чтобы научиться стандартно продавать и покупать сеты данных и обогащать их», — отметил топ-менеджер.

Он подчеркнул, что это повысит качество работы ИИ-советников.

По словам Вадима Кулика, на российском рынке может быть учтен китайский опыт. «В Китае, как вы знаете, есть четыре биржи по обмену данными. Их оборот измеряется в триллионах рублей годовых. За четыре года они создали практически новую индустрию», — продолжил топ-менеджер.

Он добавил, что на китайских биржах данных можно приобрести различные сеты данных, а при развитии специальных технологий их обмен осуществляется безопасным образом, без нарушения законодательства об охране данных. «Нам, конечно, как стране, нужно двигаться бешеным образом, потому что это будет большим ограничением, если, в отличие от всех остальных, мы эту проблематику у себя не решим», — высказал мнение Вадим Кулик.

«В качестве первого шага мы обсуждаем запуск экспериментально-правового режима. Пока он не будет, видимо, касаться персональных данных, но во всяком случае затронет все остальные», — резюмировал Кулик.