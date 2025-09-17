Рязань
В ВТБ констатировали потерю эксклюзивности графических процессоров NVIDIA

В ВТБ констатировали потерю эксклюзивности графических процессоров NVIDIA. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Американские графические процессоры NVIDIA (GPU), необходимые для развития инфраструктуры решений искусственного интеллекта, перестали быть «абсолютно эксклюзивным» продуктом — китайские аналоги сегодня демонстрируют сопоставимые показатели при тестировании, заявил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ, на сессии форума Kazan Digital Week.

«Мы видим, что NVIDIA уже перестала быть чем-то абсолютно эксклюзивным», — отметил Сергей Безбогов на партнерской сессии «Инфраструктурный суверенитет: путь от импортозамещения к импортоопережению» форума. «Сопоставимые показатели, включая совместимость с ранее внедренными в инфраструктуру решениями, показывают процессоры китайских производителей», — добавил топ-менеджер, не назвав конкретные бренды.

«Поэтому мы пока не видим никаких альтернатив, кроме как работы с китайскими производителями, движемся в этом направлении», — резюмировал Безбогов.