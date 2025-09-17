В России увеличат штрафы за загрязнение водоемов

На пленарном заседании Госдумы в первом чтении одобрен законопроект, который ужесточает взыскания для граждан до 2 тысяч рублей для граждан. Россиян могут оштрафовать на сумму от 1 до 2 тысяч рублей за нарушение водоохранного режима. На данный момент за это взимают от 500 до 1 тысячи рублей. Кроме того, предлагается повысить штрафы за действия, которые могут привести к загрязнению, засорению и истощению водных объектов. Согласно законопроекту, в этом случае сумма может составить от 2,5 до 3 тысяч рублей.

