В России предложили ввести ежегодную индексацию социальных налоговых вычетов

В России выступили с инициативой ежегодной индексации социальных налоговых вычетов. Об этом сообщили на сайте 360.ru со ссылкой на Сергея Миронова.

Депутат отметил, что налоговые вычеты позволяют гражданам возвращать часть средств, потраченных на обучение детей, лечение, фитнес, а также взносы по добровольному пенсионному страхованию и в накопительную часть пенсии.

На сегодняшний день максимальный размер налогового вычета составляет 150 тысяч рублей в год, что является значительной суммой для многих людей. Миронов подчеркнул, что индексация вычетов на коэффициент дефлятора позволит учесть изменения рыночных цен и повысить финансовую доступность для граждан.

По его словам, для реализации этой инициативы потребуется выделение около 10 миллиардов рублей из бюджета ежегодно.