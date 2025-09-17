В Росавиации заявили о разработке 10 новых типов воздушных судов
Российская авиационная промышленность активно работает над расширением своей линейки отечественных летательных аппаратов. Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что в настоящее время сразу несколько воздушных судов проходят стадию сертификации. Об этом он рассказал на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным, передает пресс-служба федерального агентства. Ядров отметил, что сертификация новой авиационной техники является ключевым фактором для достижения независимости России в этой сфере. В данный момент в процессе сертификации находятся десять типов воздушных судов, включая семь самолетов, три вертолета и шесть типов авиационных двигателей.
Фото: Нина Падалко/РИА Новости