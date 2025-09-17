В работе сервиса Avito произошел сбой
Пользователи отмечают проблемы с загрузкой приложения и веб-версии. Также сообщается о невозможности войти в личный кабинет. За час поступило почти 900 обращений. Компания пока не дала комментариев о произошедшем.
