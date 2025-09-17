В МВД предупредили о схеме мошенников с цветочными онлайн-магазинами

По данным МВД, аферисты в аккаунтах поддельных магазинов по продаже цветов используют чужие фотографии и контент реальных флористических студий. Чаще всего у них нет сайта, а цены занижены. Отмечается, что при покупке с клиентом чаще всего общаются только через мессенджеры. Возможности оставить отзыв под публикацией не предоставляется. Также при продаже через фейковые магазины перевод оплаты за товар требуется полностью или частично до подтверждения заказа. После того, как мошенник получает деньги, он пропадает.

В МВД предупредили о схеме мошенников с цветочными онлайн-магазинами. Об этом 17 сентября сообщило ТАСС.

По данным МВД, аферисты в аккаунтах поддельных магазинов по продаже цветов используют чужие фотографии и контент реальных флористических студий. Чаще всего у них нет сайта, а цены занижены.

Отмечается, что при покупке с клиентом чаще всего общаются только через мессенджеры. Возможности оставить отзыв под публикацией не предоставляется.

Также при продаже через фейковые магазины перевод оплаты за товар требуется полностью или частично до подтверждения заказа. После того, как мошенник получает деньги, он пропадает.