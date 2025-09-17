Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
21°
Чтв, 18
20°
Птн, 19
19°
ЦБ USD 82.84 -0.23 17/09
ЦБ EUR 97.89 0.44 17/09
Нал. USD 83.11 / 82.20 17/09 16:00
Нал. EUR 98.31 / 99.69 17/09 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
Вчера 18:27
495
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
2 853
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 421
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 844
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В МВД предупредили о схеме мошенников с цветочными онлайн-магазинами
По данным МВД, аферисты в аккаунтах поддельных магазинов по продаже цветов используют чужие фотографии и контент реальных флористических студий. Чаще всего у них нет сайта, а цены занижены. Отмечается, что при покупке с клиентом чаще всего общаются только через мессенджеры. Возможности оставить отзыв под публикацией не предоставляется. Также при продаже через фейковые магазины перевод оплаты за товар требуется полностью или частично до подтверждения заказа. После того, как мошенник получает деньги, он пропадает.

В МВД предупредили о схеме мошенников с цветочными онлайн-магазинами. Об этом 17 сентября сообщило ТАСС.

По данным МВД, аферисты в аккаунтах поддельных магазинов по продаже цветов используют чужие фотографии и контент реальных флористических студий. Чаще всего у них нет сайта, а цены занижены.

Отмечается, что при покупке с клиентом чаще всего общаются только через мессенджеры. Возможности оставить отзыв под публикацией не предоставляется.

Также при продаже через фейковые магазины перевод оплаты за товар требуется полностью или частично до подтверждения заказа. После того, как мошенник получает деньги, он пропадает.