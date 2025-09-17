В Госдуме призвали ввести мораторий на сокращение медработников и их зарплат

Также он предложил ввести запрет на переоформление сотрудников на менее оплачиваемые должности. Как объяснил Миронов, в некоторых медучреждениях распространяется практика экономии бюджетных средств за счет работников, что, по его словам, приводит к оттоку кадров и снижению доступности медпомощи. Депутат допустил, что могут быть исключения. Однако каждый подобный случай, как сказал Миронов, нужно отдельно рассматривать и согласовывать на более высоком уровне.

