В Госдуме предложили запретить группу «Сектор Газа»
В Госдуме предложили запретить группу «Сектор Газа». Об этом пишет «Газета. ру».
Глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала репертуар коллектива «неоднозначным». По ее мнению, такая музыка противоречит общественному запросу на произведения духовно-нравственного содержания.
«На музыкальных площадках группу „Сектор Газа“ нужно запретить. Что касается соцсетей, у нас есть Роскомнадзор. Мне странно, что он до сих пор на это не отреагировал», — заявила депутат.
Фото: паблик группы «Сектор Газа» ВКонтакте.