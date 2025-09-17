В Госдуме предложили повысит возрастной лимит «Пушкинской карты» до 45 лет

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава предложил повысить максимальный возраст для пользования «Пушкинской картой» до 45 лет, пишет «Абзац». Депутат отметил, что современная молодежь проявляет все больший интерес к культурному развитию, однако в текущей версии программы доступ к культурным мероприятиям ограничен для лиц только до 22 лет. Берулава подчеркнул, что расширение возрастной квоты могло бы привлечь более широкую аудиторию к культурным инициативам и способствовать активному посещению театров, музеев и выставок. Он считает, что молодое поколение сегодня включает людей до 45 лет, и такая мера не потребует значительных финансовых вложений со стороны государства.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава предложил повысить максимальный возраст для пользования «Пушкинской картой» до 45 лет. Об этом пишет «Абзац».

Депутат отметил, что современная молодежь проявляет все больший интерес к культурному развитию, однако в текущей версии программы доступ к культурным мероприятиям ограничен для лиц только до 22 лет.

Берулава подчеркнул, что расширение возрастной квоты могло бы привлечь более широкую аудиторию к культурным инициативам и способствовать активному посещению театров, музеев и выставок. Он считает, что молодое поколение сегодня включает людей до 45 лет, и такая мера не потребует значительных финансовых вложений со стороны государства.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС