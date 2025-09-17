Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
21°
Чтв, 18
20°
Птн, 19
19°
ЦБ USD 82.84 -0.23 17/09
ЦБ EUR 97.89 0.44 17/09
Нал. USD 83.11 / 82.20 17/09 12:20
Нал. EUR 98.30 / 99.88 17/09 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
Вчера 18:27
470
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
2 787
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 407
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 826
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили повысит возрастной лимит «Пушкинской карты» до 45 лет
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава предложил повысить максимальный возраст для пользования «Пушкинской картой» до 45 лет, пишет «Абзац». Депутат отметил, что современная молодежь проявляет все больший интерес к культурному развитию, однако в текущей версии программы доступ к культурным мероприятиям ограничен для лиц только до 22 лет. Берулава подчеркнул, что расширение возрастной квоты могло бы привлечь более широкую аудиторию к культурным инициативам и способствовать активному посещению театров, музеев и выставок. Он считает, что молодое поколение сегодня включает людей до 45 лет, и такая мера не потребует значительных финансовых вложений со стороны государства.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава предложил повысить максимальный возраст для пользования «Пушкинской картой» до 45 лет. Об этом пишет «Абзац».

Депутат отметил, что современная молодежь проявляет все больший интерес к культурному развитию, однако в текущей версии программы доступ к культурным мероприятиям ограничен для лиц только до 22 лет.

Берулава подчеркнул, что расширение возрастной квоты могло бы привлечь более широкую аудиторию к культурным инициативам и способствовать активному посещению театров, музеев и выставок. Он считает, что молодое поколение сегодня включает людей до 45 лет, и такая мера не потребует значительных финансовых вложений со стороны государства.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС