В Госдуме обсудили условие для повышения зарплаты врачей

Депутат Сергей Миронов предложил запретить снижение зарплат медработников, сокращение штатов и перевод на менее оплачиваемые должности (НСН). Зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный назвал инициативу нереальной из‑за недостаточного финансирования отрасли. Он отметил, что реальные проблемы — низкие зарплаты, перегрузки врачей и нехватка лекарств — не решатся без увеличения бюджетных средств.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести официальный запрет на уменьшение зарплат медицинских работников, а также на сокращение штатов и переоформление сотрудников на менее оплачиваемые должности. Об этом пишет НСН.

Однако зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный назвал эту инициативу нереальной, указав на недостаточное финансирование отрасли.

Куринный отметил, что, несмотря на звучание предложения, оно не соответствует реальной практике. «На практике это невыполнимо, хотя звучит хорошо. Врачи жалуются на зарплаты сегодня, из-за этого у нас кадровые проблемы. Это приводит к большим перегрузкам врачей», — сказал он.

Он также добавил, что в текущем году не произошло увеличения финансирования медицины, и государственное финансирование остается крайне недостаточным.

По словам Куринного, нехватка средств приводит к низким зарплатам, перегрузкам медицинского персонала и проблемам с обеспечением лекарственными препаратами. Он подчеркнул, что без увеличения финансирования невозможно решить эти проблемы, особенно в условиях дефицита бюджета.