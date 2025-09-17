В двух российских регионах стоимость поездок в такси подорожает на 35%

В двух российских регионах стоимость поездок в такси подорожает на 35%. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на директора «Автомаркетолога» Татьяну Акимову.

Речь идет о Москве и Санкт-Петербурге, где средняя цена поездки может вырасти на 20-35% к 2026-2027 годам. Это связано с вступлением в силу закона о локализации такси, требующего использования автомобилей российских автозаводов с повышенным уровнем локализации.

На данный момент средняя стоимость поездки на такси в Москве составляет 900-950 рублей за 10 километров. С учетом повышения цен средний чек может составить 1100-1250 рублей.

Также увеличится время подачи автомобиля, особенно в часы пик, на 15-20% в городах-миллионниках. Это может сделать поездки на такси менее доступными для россиян. Особенно остро дефицит водителей будет ощущаться в средних и малых городах, где работают в основном самозанятые таксисты.