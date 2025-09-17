У рязанца конфисковали мотоцикл за повторное пьяное вождение
Отмечается, что в мае 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял мотоциклом. Отмечается, что ему уже назначали административное наказание за данное преступление. Мужчину повторно задержали полицейские. Суд назначил злоумышленнику обязательные работы на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Мотоцикл конфисковали.
