Стало известно, сколько рязанцев хотели бы совершить путешествие в Китай
Согласно данным SuperJob, 67% рязанцев мечтают совершить путешествие в Китай. Уровень интереса к поездке практически одинаков среди мужчин и женщин (69 и 65% соответственно). Среди рязанцев с заработком до 50 тысяч рублей в месяц о желании отправиться в Китай заявили 56% опрошенных, тогда как среди тех, чей доход превышает 100 тысяч рублей, — 79%. В среднем рязанцы готовы потратить за неделю поездки 115 000 рублей на одного человека. 33% опрошенных мечтают посетить Великую Китайскую стену, 15% - Пекин, 10% — Шанхай.
