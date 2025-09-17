Сбер и правительство Рязанской области обсудили перспективы сотрудничества

В Рязани прошла рабочая встреча вице-президента — председателя Среднерусского банка Сбербанка Евгения Титова и губернатора Рязанской области Павла Малкова, сообщила пресс-служба регионального отделения банка.

Стороны обсудили ряд направлений сотрудничества, среди которых — цифровые решения в здравоохранении, проекты в сфере образования, повышение цифровой зрелости органов власти, а также развитие городской среды и туризма.

Отдельное внимание уделили строительству новой школы в Рязани, рассчитанной на 1100 мест. Стоимость ее создания — 2,9 млрд рублей. Планируется, что часть суммы выделит Сбер в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Программа предусматривает реализацию проектов по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся. Концессионером проекта выступила ООО «ПроШкола» — дочерняя структура ВЭБ. РФ . Завершить строительство планируют в 2026 году.

Также во время встречи глава региона поздравил с назначением на должность руководителя Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка Ирину Амирову. Ранее она занимала должность заместителя управляющего Мурманским отделением.

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с правительством Рязанской области. Наша общая цель — цифровое развитие региона и улучшение жизни людей. Только за прошлый год мы выдали бизнесу кредитов на 76 млрд рублей, а рязанцам помогли купить жилье, предоставив ипотеку на 16 млрд. Уверен, что наш конструктивный диалог позволит и дальше внедрять инновации и вместе реализовывать социальные и инфраструктурные проекты. А новый руководитель Рязанского отделения Сбера — Ирина Амирова — выведет это сотрудничество на еще более высокий уровень», — сказал Евгений Титов.

Губернатор Павел Малков также выразил уверенность, что под руководством нового управляющего Рязанского отделения Сбера эффективное взаимодействие продолжится.

«Мы тесно работаем со Сбером по многим направлениям, среди которых цифровые решения в здравоохранении, образовании и других сферах. Банк- надежный партнер региона и играет важную роль в развитии экономики. Рассчитываем в дальнейшем на конструктивное сотрудничество и плодотворную работу», — отметил Павел Малков.