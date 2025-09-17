Самолет президента США едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком
Самолет президента США Дональда Трампа и пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines оказались в опасной близости друг к другу в небе над Нью-Йорком. Как сообщает издание Mirror, инцидент произошел, когда президентский Boeing 747 направлялся в Великобританию. Согласно информации, пассажирский самолет Spirit Airlines слишком близко приблизился к борту президента, что вызвало беспокойство у авиадиспетчеров. В результате они немедленно рекомендовали пилотам пассажирского рейса изменить курс, чтобы избежать потенциального столкновения.
Фото: Kevin Lamarque/Reuters