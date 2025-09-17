Рязанское УФАС оштрафовало «Россети» из-за завышенных цен
Рязанское УФАС оштрафовало «Россети» из-за завышенных цен. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
