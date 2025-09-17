Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
21°
Чтв, 18
20°
Птн, 19
19°
ЦБ USD 82.84 -0.23 17/09
ЦБ EUR 97.89 0.44 17/09
Нал. USD 83.01 / 82.20 17/09 10:00
Нал. EUR 98.25 / 99.47 17/09 10:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
Вчера 18:27
425
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 2025 10:51
2 716
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 395
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 815
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанец угрожал полицейским ножом-мачете
Установлено, что в апреле 2025 года полицейские в Касимовском районе приехали на вызов о домашнем насилии. 36-летний пьяный мужчина угрожал своей жене. Дебошир замахнулся на прибывших сотрудников ножом-мачете и замахнулся на сотрудников и оказал сопротивление при попытке забрать оружие, применив к полицейскому насилие. Суд признал злоумышленника виновным по ч.1 ст. 318 УК РФ. Фигурант признал вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей.

Рязанец угрожал полицейским ножом-мачете. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в апреле 2025 года полицейские в Касимовском районе приехали на вызов о домашнем насилии. 36-летний пьяный мужчина угрожал своей жене. Дебошир замахнулся на прибывших сотрудников ножом-мачете и замахнулся на сотрудников и оказал сопротивление при попытке забрать оружие, применив к полицейскому насилие.

Суд признал злоумышленника виновным по ч.1 ст. 318 УК РФ. Фигурант признал вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей.