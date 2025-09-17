Рязанец угрожал полицейским ножом-мачете
Установлено, что в апреле 2025 года полицейские в Касимовском районе приехали на вызов о домашнем насилии. 36-летний пьяный мужчина угрожал своей жене. Дебошир замахнулся на прибывших сотрудников ножом-мачете и замахнулся на сотрудников и оказал сопротивление при попытке забрать оружие, применив к полицейскому насилие. Суд признал злоумышленника виновным по ч.1 ст. 318 УК РФ. Фигурант признал вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей.
