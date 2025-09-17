Рязанцы рассказали о ночном пожаре в Московском районе
По данным портала, неизвестные подожгли контейнерную площадку возле жилых домов. Возгорание потушили. Точный адрес произошедшего не называется. В комментариях пользователи предположили, что так жильцы борются с невывозом мусора.
Рязанцы рассказали о ночном пожаре в Московском районе. Об этом в среду, 17 сентября, сообщает Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».
По данным портала, неизвестные подожгли контейнерную площадку возле жилых домов. Возгорание потушили. Точный адрес произошедшего не называется.
В комментариях пользователи предположили, что так жильцы борются с невывозом мусора.