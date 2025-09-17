Россиянам начнут платить зарплату цифровыми рублями
В Минфине рассказали, что в качестве эксперимента первая зарплата в цифровых рублях была выплачена лицу, занимающего государственную должность в РФ. В ведомстве заявили, что «цифровую зарплату» россияне будут получать только по желанию.
