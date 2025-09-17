Россиянам дали рекомендации по правильной заморозке белых грибов

Россиянам дали рекомендации по правильной заморозке белых грибов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на бренд-шефа Алену Комар.

По ее словам, лучше всего делать это в сыром виде, так как грибы могут стать водянистыми и потерять свои вкусовые качества. Предварительно лесной урожай нужно тщательно перебрать, очистить от мусора, промыть и нарезать. Затем отварить в кипящей подсоленной воде в течение 5-7 минут, чтобы они сохранили упругость. После варки грибы следует откинуть на дуршлаг и полностью остудить.

Остывшие грибы можно расфасовать по порционным пакетам или контейнерам и отправить в морозильник. Это позволит использовать их по мере необходимости, сохраняя вкус и структуру. Замороженные белые грибы можно добавлять в супы, тушеные блюда или использовать для приготовления соусов.