Российские ученые создали противогрибковый препарат в 16 раз сильнее аналогов
Специалисты Пермского Политеха синтезировали и проанализировали действие шести соединений. Одно из них полностью подавляло рост грибка при концентрации 62,5 мкг/мл, что в 16 раз эффективнее стандартного препарата. Остальные пять также показали высокую действенность.

Российские ученые создали противогрибковый препарат в 16 раз сильнее аналогов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на специалистов Пермского Политеха.

По данным Всемирной организации здравоохранения, устойчивость микроорганизмов к противомикробным препаратам является одной из десяти глобальных угроз для человечества и ежегодно приводит к смерти около пяти миллионов человек. Грибковые инфекции представляют особую опасность, так как они могут поражать кожу, слизистые оболочки, ногти и, в тяжелых случаях, проникать во внутренние органы и кровь, вызывая сепсис и летальный исход.

Ученые синтезировали и проанализировали действие шести соединений. Одно из них полностью подавляло рост грибка при концентрации 62,5 мкг/мл, что в 16 раз эффективнее стандартного препарата. Остальные пять также показали высокую действенность.