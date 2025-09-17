Пьяный бывший заключенный угрожал зарезать рязанца из-за сигарет
В полицию обратился 32-летний мужчина и рассказал, что по дороге домой на улице Лермонтова незнакомец попросил у него закурить и, разозлившись из-за отказа, обругал прохожего и пригрозил ножом. Правоохранители нашли и задержали 47-летнего дебошира, который ранее отбывал срок за кражу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ, преступнику грозит до 2 лет лишения свободы.
Пьяный бывший заключенный угрожал зарезать рязанца из-за сигарет. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
В полицию обратился 32-летний мужчина и рассказал, что по дороге домой на улице Лермонтова незнакомец попросил у него закурить и, разозлившись из-за отказа, обругал прохожего и пригрозил ножом.
Правоохранители нашли и задержали 47-летнего дебошира, который ранее отбывал срок за кражу.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ, преступнику грозит до 2 лет лишения свободы.