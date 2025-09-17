Путина заметили в военной форме на учениях «Запад-2025»
Президент России Владимир Путин посетил учения «Запад-2025», на полигоне «Мулино» в Нижегородской области. Об этом написали на сайте kremlin.ru. Его заметили в военной форме. Цель учений была в отработке механизмов защиты Союзного государства России и Беларуси от потенциальной агрессии. В Кремле сообщили, что в учениях помимо российских и белорусских военных принимали участие также представители стран, включая Бангладеш, Индию, Иран, Буркина-Фасо, Конго и Мали. Также по данным РБК, Песков заявил, президент не впервые посещает штабы российских группировок войск в военной форме. «Это не новая форма, он в ней уже появлялся», — отметил он.
Фото: RIA Kremlin Pool