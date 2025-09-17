Прокуратура защитила права семи инвалидов в Рязанской области
Прокуратура защитила права семи инвалидов в Касимовском округе. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Отмечается, что семи жителям в возрасте от 55 до 75 лет по индивидуальным программам предусмотрены технические средства реабилитации. Однако их не выдали вовремя. По данным прокуратуры, это привело к ограничению жизнедеятельности людей.
Прокуратура обратилась в суд и потребовала взыскать с регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования компенсацию морального вреда. Иск удовлетворен.