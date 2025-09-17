Рязань
Прогноз ВТБ: все крупные компании будут внедрять ИИ-агентов

К 2030 году на российском рынке не останется крупных компаний, не использующих ИИ-агентов. Это заявление было сделано Вадимом Куликом, заместителем президента — председателя правления ВТБ на сессии банка в рамках международного форума Kazan Digital Week — 2025. ИИ-агенты будут применяться как для оптимизации внутренних процессов, так и для обслуживания клиентов.

Кулик отметил, что внедрение ИИ-агентов, основанных на больших языковых моделях, становится ключевым трендом в российском технологическом ландшафте. Компании активно разрабатывают собственные решения или заказывают их у сторонних разработчиков, включая готовые продукты. «К 2030 году ИИ-агенты станут стандартом в каждой крупной компании», — подчеркнул он.

Отмечается, что ИИ-агенты будут выполнять широкий спектр задач, взаимодействуя как с сотрудниками, так и с клиентами. Кулик также отметил, что в ближайшие два года можно ожидать появления продвинутых самообучающихся андроидов с универсальным интеллектом. «Такие роботы-помощники станут привычными бытовыми гаджетами», — добавил он.