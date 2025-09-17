На рязанских ж/д вокзалах началась вакцинация от гриппа
Бесплатная вакцинация от гриппа проходит в медпунктах на железнодорожных вокзалах Рязань -1, Рязань — 2, Ряжск-1 и Сасово. Ее проводят работники ЧУЗ «РЖД-Медицина» Рязани". Прививку может сделать любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Перед вакцинацией медработник проводит осмотр, определяет возможные противопоказания. Процедура занимает 10-15 минут. Кабинеты работают круглосуточно.
На рязанских ж/д вокзалах началась вакцинация от гриппа. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.
Бесплатная вакцинация от гриппа проходит в медпунктах на железнодорожных вокзалах Рязань-1, Рязань-2, Ряжск-1 и Сасово. Ее проводят работники ЧУЗ «РЖД-Медицина» Рязани.
Прививку может сделать любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.
Перед вакцинацией медработник проводит осмотр, определяет возможные противопоказания. Процедура занимает 10-15 минут. Кабинеты работают круглосуточно.