На Кубани мужчина из ревности убил жену, ее любовника и племянницу

На Кубани 61-летний мужчина убил бывшую жену, ее любовника и свою племянницу. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

В один из дней, приехав к бывшей жене, он застал ее с новым кавалером. На месте также находилась 16-летняя племянница мужчины, Екатерина, которая стала невольной свидетельницей ужасной расправы.

В ходе конфликта мужчина в порыве гнева убил свою супругу и ее любовника. Девочка оказалась невольной свидетельницей случившегося.

После совершенного преступления мужчина спрятал тела в гараже, а затем вывез их в лес, где закидал покрышками и поджег.

Родственники погибших заметили их исчезновение на следующий день и забили тревогу. Полицейские быстро отреагировали на сигнал и задержали подозреваемого, который признался в содеянном.

Фото: Плохие новости 18+