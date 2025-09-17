На Госуслугах запустили бесплатную базу обучающих материалов для школ

С этого учебного года на платформе Госуслуг стала доступна бесплатная Единая база электронных обучающих материалов для учителей и учащихся. По словам Максута Шадаева, с 1 сентября 2025 года была достигнута договоренность с основными провайдерами платного образовательного контента о создании этой базы, которая теперь доступна всем желающим. В настоящее время в базе уже представлено 30 тысяч уроков, которые соответствуют учебно-тематическому плану. Платформа предоставляет возможность учителям выбирать конкретные модули и уроки для домашних заданий, что значительно облегчает процесс проверки работ. «Таким образом, мы разгружаем педагогов и даем им возможность рекомендовать качественные дополнительные образовательные материалы», — отметил Шадаев.

С этого учебного года на платформе Госуслуг стала доступна бесплатная Единая база электронных обучающих материалов для учителей и учащихся. Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев на форуме Kazan Digital Week.

По словам министра, с 1 сентября 2025 года была достигнута договоренность с основными провайдерами платного образовательного контента о создании этой базы, которая теперь доступна всем желающим. В настоящее время в базе уже представлено 30 тысяч уроков, которые соответствуют учебно-тематическому плану.

Платформа предоставляет возможность учителям выбирать конкретные модули и уроки для домашних заданий, что значительно облегчает процесс проверки работ. «Таким образом, мы разгружаем педагогов и даем им возможность рекомендовать качественные дополнительные образовательные материалы», — отметил Шадаев.