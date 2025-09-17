Минцифры и Роспотребнадзор разошлись во мнениях о предустановке RuStore и Max

С 1 сентября вступили в силу требования об обязательной предустановке российского программного обеспечения, включая магазин приложений RuStore и мессенджер Max. Однако эти нововведения стали предметом разногласий между Министерством цифрового развития и Роспотребнадзором, сообщает Forbes.
Минцифры пояснило, что новые правила касаются только устройств, произведенных после этой даты. Эта позиция поддерживается представителями отрасли, которые получили официальные разъяснения от ведомства. В то же время Роспотребнадзор утверждает, что положения закона о защите прав потребителей должны применяться ко всем сделкам розничной купли-продажи, заключенным с 1 сентября. Для надзорного органа ключевым фактором является дата продажи, а не производства товара.
Такое расхождение в интерпретации создает неопределенность на рынке, особенно учитывая, что большая часть техники в обороте была произведена до вступления закона в силу. Ретейлеры уже начали квалифицировать отсутствие обязательного российского ПО, например на iPhone, как недостаток товара, информируя об этом покупателей.