Минцифры и Роспотребнадзор разошлись во мнениях о предустановке RuStore и Max
С 1 сентября вступили в силу требования предустановки российского ПО, включая RuStore и мессенджер Max. Минцифры говорит, что правило касается только устройств, произведённых после этой даты; эту позицию поддержали отраслевые представители. Роспотребнадзор считает, что закон о защите прав потребителей применяется ко всем розничным продажам, заключённым с 1 сентября — ключевая дата для них не производство, а продажа. Разногласие создаёт рыночную неопределённость: большинство устройств было выпущено до вступления закона, и ритейлеры уже начали считать отсутствие российского ПО, например на iPhone, недостатком товара и уведомлять об этом покупателей.

С 1 сентября вступили в силу требования об обязательной предустановке российского программного обеспечения, включая магазин приложений RuStore и мессенджер Max. Однако эти нововведения стали предметом разногласий между Министерством цифрового развития и Роспотребнадзором, сообщает Forbes.

Минцифры пояснило, что новые правила касаются только устройств, произведенных после этой даты. Эта позиция поддерживается представителями отрасли, которые получили официальные разъяснения от ведомства. В то же время Роспотребнадзор утверждает, что положения закона о защите прав потребителей должны применяться ко всем сделкам розничной купли-продажи, заключенным с 1 сентября. Для надзорного органа ключевым фактором является дата продажи, а не производства товара.

Такое расхождение в интерпретации создает неопределенность на рынке, особенно учитывая, что большая часть техники в обороте была произведена до вступления закона в силу. Ретейлеры уже начали квалифицировать отсутствие обязательного российского ПО, например на iPhone, как недостаток товара, информируя об этом покупателей.