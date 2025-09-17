Минцифры и Роспотребнадзор разошлись во мнениях о предустановке RuStore и Max

С 1 сентября вступили в силу требования предустановки российского ПО, включая RuStore и мессенджер Max. Минцифры говорит, что правило касается только устройств, произведённых после этой даты; эту позицию поддержали отраслевые представители. Роспотребнадзор считает, что закон о защите прав потребителей применяется ко всем розничным продажам, заключённым с 1 сентября — ключевая дата для них не производство, а продажа. Разногласие создаёт рыночную неопределённость: большинство устройств было выпущено до вступления закона, и ритейлеры уже начали считать отсутствие российского ПО, например на iPhone, недостатком товара и уведомлять об этом покупателей.

