Отмечается, что будет завершено обслуживание всех версий, включая Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations. Устройства, работающие на этих версиях, перестанут получать ежемесячные обновления для системы безопасности и доступ к последним модификациям с улучшенной защитой от угроз.
Microsoft прекратит поддержку Windows 10 с 14 октября. Об этом пишет РБК со ссылкой на уведомление компании.
