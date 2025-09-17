Госдума приняла закон о параметрах размещения рекламы в космосе

Госдума приняла законопроект, разрешающий «Роскосмосу» размещать рекламу на космических объектах (№ 465445-8), включая наружную рекламу и рекламу на технике. Размещение без торгов допускается только в случаях, предусмотренных законом; в остальных случаях — через торги. При безторговом размещении правительство определяет размеры и сроки платежей, а доходы идут в федеральный бюджет. Прибыль делится поровну: 50% — в федеральный бюджет, 50% — в резервные фонды «Роскосмоса». Потенциальные рекламодатели — банки и страховые компании; ожидаемый доход — до 200 млн рублей в год от рекламы на технике и до 5 млн рублей от наружной рекламы. Закон вступит в силу 1 января 2026 года. Ранее реклама в космосе уже использовалась (например, Pepsi и Pizza Hut).

Госдума России на заседании в среду приняла во втором и третьем чтении законопроект, который позволяет госкорпорации «Роскосмос» размещать рекламу на космических объектах. Об этом пишет Интерфакс.

Документ (№ 465445-8), внесенный группой сенаторов и депутатов в ноябре 2023 года, наделяет корпорацию правом проводить рекламные кампании, включая установку наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры и размещение рекламы на космической технике.

Согласно новому закону, размещение рекламы без торгов возможно только в случаях, предусмотренных законодательством РФ. В остальных случаях договоры должны заключаться через процедуру торгов. В случаях, когда реклама может быть размещена без торгов, размеры и сроки платежей будут определяться правительством РФ, а все поступления будут зачисляться в федеральный бюджет.

Прибыль от размещения рекламы будет делиться пополам: половина поступит в федеральный бюджет, а другая половина будет направлена на создание специальных резервных фондов «Роскосмоса». Среди потенциальных заказчиков рекламы рассматриваются банки и страховые компании. По оценкам «Роскосмоса», доход от таких проектов может составить до 200 миллионов рублей ежегодно от размещения рекламы на космической технике и до 5 миллионов рублей от наружной рекламы.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. В пояснительной записке к документу отмечается, что реклама в космосе уже имеет свою историю, включая примеры с участием космонавтов, которые демонстрировали бренды, такие как Pepsi-Cola и Pizza-Hut, во время своих миссий.Варианты заголовков:1. «Госдума разрешила 'Роскосмосу' размещать рекламу на космических объектах"2. «Закон о рекламе в космосе принят: 'Роскосмос' получит новые источники дохода"3. «Реклама на орбите: Госдума одобрила законопроект для 'Роскосмоса'"4. «Космическая реклама: Госдума утвердила закон о продвижении на космической технике"5. «Госдума приняла закон, позволяющий 'Роскосмосу' зарабатывать на рекламе в космосе»