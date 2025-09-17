Госдума поддержала законопроект о запрете выгула опасных собак детьми до 16 лет
Комитет ГД по экологии рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий подросткам до 16 лет и людям в состоянии наркотического или алкогольного опьянения выгуливать собак потенциально опасных пород. Отмечается, что инициативу должны доработать и указать, что прогулки с такими животными должны сопровождать законные представители несовершеннолетних или трезвые граждане во втором случае.
Госдума поддержала законопроект о запрете выгула опасных собак детьми до 16 лет. Об этом пишет РИА Новости.
