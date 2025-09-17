Рязань
Экономист Суетин пообещал россиянам, что всплеска цен к концу года не будет
