Экономист Суетин пообещал россиянам, что всплеска цен к концу года не будет

Кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин пообещал россиянам, что всплеска цен к концу года не будет. Об этом он 17 сентября рассказал «Газете.Ru» .

По словам Суетина, повторения сценария прошлого года, когда произошел всплеск цен в октябре — декабре, не стоит ждать. Тогда инфляция ускорилась. Цены выросли на 9,5% год к году.

Отмечается, что в 2025 году ситуация более стабильна за счет укрепления рубля. Накопленная инфляция с января по конец июля 2025 года составила 4,37%, и годовая инфляция будет ниже, чем год назад.

Суетин уточнил, что если с марта по сентябрь рост цен замедлился и даже в отдельные недели наблюдалась дефляция, то сейчас не будет ни роста, ни значимого снижения цен.