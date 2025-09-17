Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 достигла рекордных уровней
17 сентября стоимость бензина АИ-92 превысила 73,2 тыс. руб. за тонну. Бензин подорожал на 0,09%. В то же время цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась на 0,43%. Она составила 79,071 тыс. руб. за тонну. Отмечается, что снижение произошло после нескольких дней роста до рекордных отметок. Помимо этого, стоимость дизельного топлива выросла на 2,4%. Цена достигла 68,72 тыс. руб. за тонну.
