Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
21°
Чтв, 18
20°
Птн, 19
19°
ЦБ USD 82.84 -0.23 17/09
ЦБ EUR 97.89 0.44 17/09
Нал. USD 83.11 / 82.20 17/09 16:00
Нал. EUR 98.31 / 99.69 17/09 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
Вчера 18:27
495
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
2 852
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 420
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 844
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
700 рязанских семей воспользовались льготой в рамках президентской программы догазификации

В Рязанской области в рамках реализации программы догазификации 700 семей получили компенсацию за покупку и установку газового оборудования. Юбилейный льготник проживает в Путятинском районе, сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань».

Субсидию могут получить инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, члены семей погибших в боевых действиях, многодетные семьи и одинокие родители, малоимущие граждане, а также участники СВО и члены их семей.

Чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в управление соцзащиты населения Рязанской области по месту жительства. Льготные категории граждан получают компенсацию в размере до 100 тысяч рублей.

Отмечается, что с начала реализации президентской программы догазификации в Рязанской области принято в работу более 13,8 тысяч заявок, заключено 13,6 тысяч договоров (98%), а 12,6 тысяч исполнены — газовые сети построены до границ земельных участков без привлечения средств заявителей. Подключения потребителей выполняются по мере готовности домовладений к приему газа, сегодня газ подан 9194 потребителям.