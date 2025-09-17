700 рязанских семей воспользовались льготой в рамках президентской программы догазификации

В Рязанской области в рамках реализации программы догазификации 700 семей получили компенсацию за покупку и установку газового оборудования. Юбилейный льготник проживает в Путятинском районе, сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань».

Субсидию могут получить инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, члены семей погибших в боевых действиях, многодетные семьи и одинокие родители, малоимущие граждане, а также участники СВО и члены их семей.

Чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в управление соцзащиты населения Рязанской области по месту жительства. Льготные категории граждан получают компенсацию в размере до 100 тысяч рублей.

Отмечается, что с начала реализации президентской программы догазификации в Рязанской области принято в работу более 13,8 тысяч заявок, заключено 13,6 тысяч договоров (98%), а 12,6 тысяч исполнены — газовые сети построены до границ земельных участков без привлечения средств заявителей. Подключения потребителей выполняются по мере готовности домовладений к приему газа, сегодня газ подан 9194 потребителям.