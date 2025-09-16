Рязань
Зеленский раскритиковал Трампа за помощь Путину
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад и президента США Дональда Трампа. В интервью Sky News он обвинил Трампа в том, что тот способствует выводу Путина из международной изоляции. По словам Зеленского, после событий на Аляске Путин не понес серьезных потерь и укрепил позиции на международной арене. Зеленский призвал Трампа занять более твёрдую позицию и инициировать мощный пакет санкций США против России, предупреждая, что нежелание давить на Москву может угрожать завершению конфликта в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в адрес Запада и, в частности, в отношении президента США Дональда Трампа.

В интервью Sky News украинский лидер раскритиковал внешнюю политику Трампа, заявив, что тот, по его мнению, способствует выходу российского президента Владимира Путина из международной изоляции.

Зеленский отметил, что после недавних событий на Аляске Путин не понес серьезных потерь и, наоборот, получил возможность восстановить свои позиции на международной арене. Он призвал Трампа проявить смелость и занять более четкую позицию в отношении России, подчеркнув, что США как мировая сверхдержава не должны ждать, пока другие страны начнут вводить санкции против РФ или отказываться от ее энергоресурсов.

По словам Зеленского, для эффективного давления на Россию необходим мощный пакет санкций со стороны США. Он также отметил, что нежелание Трампа оказывать давление на Путина может поставить под угрозу завершение конфликта в Украине, что, по его мнению, является недопустимым.