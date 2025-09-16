ВС России нанесли удар по логистическому узлу распределения ВСУ
Также ВС РФ поразили базу горючего, места хранения и запуска беспилотников большой дальности, пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 153 районах. Потери ВСУ за сутки составили до 1435 военнослужащих. Российские средства ПВО сбили 357 беспилотников самолетного типа.
Российские войска нанесли удар по логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами. Об этом сообщили в Минобороны.
Также ВС РФ поразили базу горючего, места хранения и запуска беспилотников большой дальности, пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 153 районах.
Потери ВСУ за сутки составили до 1435 военнослужащих.
Российские средства ПВО сбили 357 беспилотников самолетного типа.