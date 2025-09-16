В среду в Рязанской области сохранится теплая погода
В среду, 17 сентября, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10°С, днём +19, +24°С.
