В Спасском районе сгорела хозяйственная постройка
15 сентября горела хозяйственная постройка в селе Огородниково Спасского района. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Рязанской области. Сообщение о пожаре поступило в 2:34. Возгорание тушили 4 человека и 2 единицы техники. Площадь распространения огня составила 24 метра квадратных.
